Нічна атака "Шахедами": у Повітряних силах назвали кількість збитих дронів

Так, протиповітряною обороною ПС інших складових Сил оборони України знищено шість баражуючих боєприпасів "Shahed-136/131", розповіли військові.

Також уточнюється, що атакували цими дронами-камікадзе росіяни з південно-східного спрямування.

Нічна повітряна атака 28 червня

Цієї ночі війська РФ знову влаштували атаку по містах України, і в багатьох областях були оголошені повітряні тривоги. У Повітряних силах попереджали про небезпеку нанесення окупантами не лише ударів "Шахедами", а й ракетами, у тому числі і балістичними.

У мережі та пабліках почали з'являтися повідомлення про звуки вибухів у різних областях, що могло бути результатом роботи нашої протиповітряної оборони по ворожих повітряних цілях.

Вже вранці глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поінформував, що в небі над регіоном було збито два дрони-камікадзе противника.