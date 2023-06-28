ua ru
Ср, 28 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вночі росіяни вдарили по Дніпропетровській області: є руйнування

Новость на русском →
Середа 28 червня 2023 07:38
Вночі росіяни вдарили по Дніпропетровській області: є руйнування Фото: росіяни обстріляли Дніпропетровську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 28 червня, росіяни обстріляли Новопавлівську громаду Дніпропетровської області, є руйнування на аграрному підприємстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, ввечері окупанти вдарили з важкої артилерії по Мирівській громаді Нікополського району, там обійшлося без постраждалих.

А близько до другої ночі під ворожим прицілом опинилась Новопавлівська громада.

"Там пошкоджене аграрне підприємство. Інформація уточнюється", - зазначив Лисак.

Також голова області повідомив, що вночі сили ПвК "Схід" збили два ворожих "шахеда".

Ситуація в Дніпропетровській області

Росіяни ледь не щоденно обстрілюють Дніпропетровську область з іншого берега річки Дніпро. Найчастіше під ворожі удари потрапляє Нікополь та район. Ворог активно використовує важку артилерію, часто завдаючи шкоди будинкам та інфраструктурі.

Так, 26 червня, внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє людей, ще один - отримав поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Війна Росії проти України
NEWS
Наступальні дії тривають 4-й день. Маляр пояснила, що ускладнює звільнення Бахмута
Наступальні дії тривають 4-й день. Маляр пояснила, що ускладнює звільнення Бахмута
DAILY
Олена Зеленська: Ми будемо відчувати наслідки війни ще 5-7 років після перемоги
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олена Зеленська: Ми будемо відчувати наслідки війни ще 5-7 років після перемоги