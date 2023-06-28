Ночная атака "Шахедами": в Воздушных силах назвали количество сбитых дронов

Так, противовоздушной обороной ВС других составляющих Сил обороны Украины уничтожены шесть баражирующих боеприпасов "Shahed-136/131", рассказали военные.

Также уточняется, что атаковали этими дронами-камикадзе россияне с юго-восточного направления.

Ночная воздушная атака 28 июня

Нынешней ночью войска РФ снова устроили атаку по городам Украины, и во многих областях были объявлены воздушные тревоги. В Воздушных силах предупреждали об опасности нанесения оккупантами не только ударов "Шахедами", но и ракетами, в том числе и баллистическими.

В сети и пабликах стали появляться сообщения о звуках взрывов в разных областях, что могло быть результатом работы нашей противовоздушной обороны по вражеским воздушным целям.

Уже утром глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак проинформировал, что в небе над регионом было сбито два дрона-камикадзе противника.