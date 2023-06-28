Україною ширяться повітряні тривоги. Є загроза ракетних і дронових атак

Повітряна тривога була оголошена в Україні у низці областей у ніч на середу, 28 червня. Є небезпека завдання російськими окупантами ракетних ударів, а також атак із застосуванням дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал командування Повітряних сил ЗСУ.

Як попереджають військові, є загроза ворожих атак ударними БПЛА "Shahed" у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Крім того, оголошено ракетну небезпеку в Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях!

"Загроза застосування балістичного озброєння!" - зазначають у ПС.

Також ракетна небезпека є у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Повітряні тривоги було оголошено у південних, частині центральних і східних регіонах.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 28 червня

Повідомлення про вибухи і роботу ППО

В місцевих пабліках стали з'являтися повідомлення про звуки вибухів, зокрема у Дніпропетровській області, а також у Запоріжжі. Водночас у мережі зазначають, що вони можуть бути результатом роботи протиповітряної оборони.

Скасування тривог

Відбої повітряної тривоги були оголошені спочатку в Харківській, а згодом і в Донецькій областях.

Повітряні атаки

Російські окупанти не припиняють завдавати ракетних та дронових ударів по містах України.

Як зазначила речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, у РФ поповнили свої запаси, у тому числі й по безпілотниках, тому масовані атаки ворога, зокрема, повторюватимуться.

Нагадаємо також, що раніше, в ніч проти 26 червня, окупанти влаштували комбіновану атаку по Одесі, використавши ракети "Калібр" та дрони-камікадзе. Два "Калібри" були збиті на підльоті до прибережної зони українськими силами ППО.

У вівторок, 27 червня, російські військові обстріляли Кременчуцький район Полтавської області ракетами Х-22.

Крім того, загарбники завдали ракетних ударів по Краматорську, вдаривши з С-300 по кафе в центрі міста. В результаті цієї атаки в Краматорську було поранено майже 50 людей, загинули 4 особи, серед яких є немовля.