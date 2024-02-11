Нічна атака "Шахедами": в Дніпропетровській області уламками поранено чоловіка

"Внаслідок падіння уламків сталася пожежа. 39-річний чоловік зазнав не критичних поранень. Йому призначене домашнє лікування", - зазначив Лукашук.

Він також додав, що за ніч окупанти тричі обстріляли з артилерії Нікопольський район і випустили близько десятка снарядів.

"Били по Мирівській та Марганецькій громадам. В останній пошкоджені два приватних будинки, газопровід і паркани. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака "Шахедами"

В ніч на неділю, 11 лютого, російський агресор атакував нашу країну ударними дронами типу "Шахед" з районів Балаклави та мису Чауда в окупованому Криму.

Противник запускав БпЛА кількома групами й у декілька хвиль. Дрони міняли курс та летіли у повітряному просторі дев'ятьох областей України. Сили ППО збили 40 з 45 запущених дронів.

Зокрема, у південних областях були знищені 26 "Шахедів", з яких лише 18 - в Миколаївській області.

Також сили ППО також знищили усі дрони, що атакували Київ та область.

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