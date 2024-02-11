RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночная атака "Шахедами": в Днепропетровской области обломками ранен мужчина

Фото: над Днепропетровской областью силы ПВО сбили два вражеских беспилотника (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Прошлой ночью противник атаковал страну ударными дронами "Шахед". Над Днепровским районом Днепропетровской области силы ПВО сбили два вражеских беспилотника, есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"В результате падения обломков произошел пожар. 39-летний мужчина получил не критические ранения. Ему назначено домашнее лечение", - отметил Лукашук.

Он также добавил, что за ночь оккупанты трижды обстреляли из артиллерии Никопольский район и выпустили около десятка снарядов.

"Били по Мировской и Марганецкой громадам. В последней повреждены два частных дома, газопровод и заборы. К счастью, обошлось без пострадавших", - отмечается в сообщении.

Ночная атака "Шахедами"

В ночь на воскресенье, 11 февраля, российский агрессор атаковал нашу страну ударными дронами типа "Шахед" из районов Балаклавы и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Противник запускал БпЛА несколькими группами и в несколько волн. Дроны меняли курс и летели в воздушном пространстве девятерых областей. Силы ПВО сбили 40 из 45 запущенных дронов.

В частности, в южных областях были уничтожены 26 "Шахедов", из которых только 18 - в Николаевской области.

Также силы ПВО также уничтожили все дроны, атаковавшие Киев и область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины