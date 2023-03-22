Нічна атака Росії ясно показала, наскільки Путін "зацікавлений" у мирі, - посол США

"Після всіх вчорашніх розмов у Москві знову російські ракети та знову атаки безпілотників на мирних жителів уночі абсолютно ясно показують, наскільки президент Путін зацікавлений у справедливому мирі чи припиненні війни, яку він розпочав", - написала Брінк.

Нічна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти з Брянської області запустили по Україні 21 дрон-камікадзе "Шахед", з яких 16 були збиті.

Зокрема, приліт по об'єкту інфраструктурі зафіксували в Житомирській області, а в Київській області під ударом опинилися гуртожитки та корпус одного з ліцеїв. Внаслідок чого щонайменше четверо людей загинуло.

Додамо, на цю атаку вже відреагував президент Володимир Зеленський, який закликав партнерів до дотримання санкційного режиму проти Росії та глобальної єдності.

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