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Ночная атака России ясно показала, насколько Путин "заинтересован" в мире, - посол США

Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Ночная российская атака россиян против мирных жителей Украины ясно показывает, насколько глава Кремля Владимир "заинтересован" в мире. Или прекращении войны, которую он сам начал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Twitter посла США в Украине Бриджит Бринк.

"После всех вчерашних разговоров в Москве снова российские ракеты и снова атаки беспилотников на мирных жителей ночью совершенно ясно показывают, насколько президент Путин заинтересован в справедливом мире или прекращении войны, которую он начал", - написала Бринк.

Ночная атака РФ по Украине

Напомним, что этой ночью российские оккупанты из Брянской области запустили по Украине 21 дрон-камикадзе "Шахед", из которых 16 были сбиты.

В частности, прилет по объекту инфраструктуры был зафиксирован в Житомирской области, а в Киевской области под ударом оказались общежития и корпус одного из лицеев. В результате чего по меньшей мере четыре человека погибли.

Добавим, на эту атаку уже отреагировал президент Владимир Зеленский, он призвал партнеров к соблюдению санкционного режима против России и глобального единства.

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