Нічна атака. Росія випустила по 19 ракет та дронів: скільки вдалося збити

Росія вночі 20 липня випустила по Україні 19 крилатих ракет та стільки ж дронів-камікадзе. Майже половину ворожих цілей збили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Військові зазначають, що цієї ночі РФ зосередилася на південних регіонах. Окупанти випустили:
Українські сили протиповітряної оборони збили 18 ворожих цілей: два "Калібри", три крилаті ракети "Іскандер-К" та 13 "Шахедів".
Нагадаємо, цієї ночі окупанти знову атакували південь України, а саме Одесу та Миколаїв. Повітряні сили ЗСУ зазначили, що під ударом ворога опинилися порти, причали, житлові будинки і торгові мережі.
Внаслідок нічної атаки в Одесі та Миколаєві пошкоджені житлові будинки та інші будівлі, виникли пожежі. В Одесі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, а у Миколаєві 19 людей отримали поранення, серед них є діти.
Також російські окупанти атакували "Шахедами" Суми та Чернігівську область.
Детальніше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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