Ночная атака. Россия выпустила по 19 ракет и дронов: сколько удалось сбить

Россия ночью 20 июля выпустила по Украине 19 крылатых ракет и столько же дронов-камикадзе. Почти половину вражеских целей сбили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Военные отмечают, что этой ночью РФ сосредоточилась на южных регионах. Оккупанты выпустили:
Украинские силы противовоздушной обороны сбили 18 вражеских целей: два "Калибра", три крылатых ракеты "Искандер-К" и 13 "Шахедов".
Напомним, этой ночью оккупанты снова атаковали юг Украины, а именно Одессу и Николаев. Воздушные силы ВСУ отметили, что под ударом врага оказались порты, причалы, жилые дома и торговые сети.
В результате ночной атаки в Одессе и Николаеве повреждены жилые дома и другие здания, возникли пожары. В Одессе известно по меньшей мере о четырех пострадавших, а в Николаеве 19 человек получили ранения, среди них есть дети.
Также российские оккупанты атаковали "Шахедами" Сумы и Черниговскую область.
Детальнее о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.