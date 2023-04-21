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Нічна атака. Росія випустила 12 дронів по Україні, сили ППО збили 8

Фото: сили ППО вночі збили 8 дронів-камікадзе (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 21 квітня атакувала Україну 12 дронами-камікадзе іранського виробництва. Протиповітряна оборона збила більшість з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Під час сьогоднішньої атаки Росія випустила по Україні 12 дронів з північного напрямку (Брянської області).

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" було знищено 8 іранських безпілотників типу Shahed-136/131.

Нагадаємо, після опівночі в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, а українців попередили про загрозу ударів дронами.

Пізніше стало відомо, що українські захисники у районі Києва збили 8 дронів-камікадзе. Проте у Полтавській області дрони атакували об'єкт інфраструктури.

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, також є влучання в інфраструктурний об'єкт у Вінницькій області.

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