RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночная атака. Россия выпустила 12 дронов по Украине, силы ПВО сбили 8

Фото: силы ПВО ночью сбили 8 дронов-камикадзе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 21 апреля атаковала Украину 12 дронами-камикадзе иранского производства. Противовоздушная оборона сбила большинство из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Во время сегодняшней атаки Россия выпустила по Украине 12 дронов с северного направления (Брянской области).

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" были уничтожены 8 иранских беспилотников типа Shahed-136/131.

Напомним, после полуночи в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, а украинцев предупредили об угрозе ударов дронами.

Позже стало известно, что украинские защитники в районе Киева сбили 8 дронов-камикадзе. Однако в Полтавской области дроны атаковали объект инфраструктуры.

По словам спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, также есть попадание в инфраструктурный объект в Винницкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрониатака дроновПВОВойна в УкраинеВойна России против Украины