UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Нічна атака РФ на Запоріжжя: в одній із громад немає світла та горіли будинки (фото)

Фото: наслідки атаки РФ (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 15 вересня у Запоріжжі було чути серію вибухів. В одній із громад зникло електропостачання та горіли будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Внаслідок атаки в одній із громад відсутнє електропостачання. Горять приватні будинки. Попередньо, без постраждалих", - написав він.

Також Федоров показав фото наслідків атаки РФ.

 

Оновлено о 04:00

Глава ОВА уточнив, що росіяни завдали по Запорізькому району три удари. Наразі пожежі вже ліквідовані.
 

Що передувало

Нагадаємо, цієї ночі о 02:39 глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в регіоні було оголошено тривогу. Водночас о 02:29 він попередив, що існує загроза застосування ударів швидкісних ракет по Запорізькій області.

Через кілька хвилин в регіоні пролунали вибухи. Окрім того, Федоров повідомив, що вибухи, які було чути у Запоріжжі - це була ворожа атака на Запорізькій район. Потім він додав, що внаслідок атаки сталося займання, а на місце удару виїхали екстрені служби.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяЗапорізька областьВійна в Україні