Нічна атака РФ на Запоріжжя: в одній із громад немає світла та горіли будинки (фото)

Що передувало

Нагадаємо, цієї ночі о 02:39 глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в регіоні було оголошено тривогу. Водночас о 02:29 він попередив, що існує загроза застосування ударів швидкісних ракет по Запорізькій області.

Через кілька хвилин в регіоні пролунали вибухи. Окрім того, Федоров повідомив, що вибухи, які було чути у Запоріжжі - це була ворожа атака на Запорізькій район. Потім він додав, що внаслідок атаки сталося займання, а на місце удару виїхали екстрені служби.