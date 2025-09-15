Ночная атака РФ на Запорожье: в одной из громад нет света и горят дома (фото)

Что предшествовало

Напомним, этой ночью в 02:39 глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в регионе была объявлена тревога. В то же время в 02:29 он предупредил, что существует угроза применения ударов скоростных ракет по Запорожской области.

Через несколько минут в регионе раздались взрывы. Кроме того, Федоров сообщил, что взрывы, которые были слышны в Запорожье - это была вражеская атака на Запорожской район. Затем он добавил, что в результате атаки произошло возгорание, а на место удара выехали экстренные службы.