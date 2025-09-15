ua en ru
Нічна атака РФ на Запоріжжя: в одній із громад немає світла та горіли будинки (фото)

Понеділок 15 вересня 2025 03:43
Нічна атака РФ на Запоріжжя: в одній із громад немає світла та горіли будинки (фото) Фото: наслідки атаки РФ (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 15 вересня у Запоріжжі було чути серію вибухів. В одній із громад зникло електропостачання та горіли будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Внаслідок атаки в одній із громад відсутнє електропостачання. Горять приватні будинки. Попередньо, без постраждалих", - написав він.

Також Федоров показав фото наслідків атаки РФ.

Оновлено о 04:00

Глава ОВА уточнив, що росіяни завдали по Запорізькому району три удари. Наразі пожежі вже ліквідовані.
Що передувало

Нагадаємо, цієї ночі о 02:39 глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в регіоні було оголошено тривогу. Водночас о 02:29 він попередив, що існує загроза застосування ударів швидкісних ракет по Запорізькій області.

Через кілька хвилин в регіоні пролунали вибухи. Окрім того, Федоров повідомив, що вибухи, які було чути у Запоріжжі - це була ворожа атака на Запорізькій район. Потім він додав, що внаслідок атаки сталося займання, а на місце удару виїхали екстрені служби.

