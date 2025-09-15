ua en ru
Ночная атака РФ на Запорожье: в одной из громад нет света и горят дома (фото)

Понедельник 15 сентября 2025 03:43
Ночная атака РФ на Запорожье: в одной из громад нет света и горят дома (фото) Фото: последствия атаки РФ (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 15 сентября в Запорожье была слышна серия взрывов. В одной из общин исчезло электроснабжение и горят дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"В результате атаки в одной из общин отсутствует электроснабжение. Горят частные дома. Предварительно, без пострадавших", - написал он.

Также Федоров показал фото последствий атаки РФ.

Что предшествовало

Напомним, этой ночью в 02:39 глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в регионе была объявлена тревога. В то же время в 02:29 он предупредил, что существует угроза применения ударов скоростных ракет по Запорожской области.

Через несколько минут в регионе раздались взрывы. Кроме того, Федоров сообщил, что взрывы, которые были слышны в Запорожье - это была вражеская атака на Запорожской район. Затем он добавил, что в результате атаки произошло возгорание, а на место удара выехали экстренные службы.

Война в Украине Запорожская область Запорожье
