Нічна атака. РФ випустила "Іскандери" та дрони, ППО працювала у п'яти областях

Що відомо про нічну атаку ворога

Варто зазначити, що у низці областей України повітряну тривогу оголошували декілька разів в ніч на 16 серпня.

Ще з вечора 15 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух "Шахедів". Їх рух фіксували у Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській та Київській областях. Крім того, була загроза ударів балістичним озброєнням.

У Києві після опівночі оголосили повітряну тривогу, вона тривала близько 44 хвилин. У столиці лунали вибухи, а місцева влада повідомляла про роботу ППО.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація, у столиці не було влучань. Внаслідок атаки постраждалих та руйнувань у Києві немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.