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Нічна атака. РФ випустила "Іскандери" та дрони, ППО працювала у п'яти областях

Фото: сили ППО збили п'ять дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 16 серпня завдала комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили балістичні ракети "Іскандер" та дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

Російські війська цієї ночі випустили по Україні три балістичні ракети "Іскандер-М", а також три ударні дрони типу "Шахед" і два безпілотники невстановленого типу з території Курської області.

Українські захисники знищили всі дрони, які випустили росіяни. Протиповітряна оборона працювала у п'яти областях - Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській.

 

Що відомо про нічну атаку ворога

Варто зазначити, що у низці областей України повітряну тривогу оголошували декілька разів в ніч на 16 серпня.

Ще з вечора 15 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух "Шахедів". Їх рух фіксували у Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській та Київській областях. Крім того, була загроза ударів балістичним озброєнням.

У Києві після опівночі оголосили повітряну тривогу, вона тривала близько 44 хвилин. У столиці лунали вибухи, а місцева влада повідомляла про роботу ППО.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація, у столиці не було влучань. Внаслідок атаки постраждалих та руйнувань у Києві немає.

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