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Ночная атака. РФ выпустила "Искандеры" и дроны, ПВО работала в пяти областях

Фото: силы ПВО сбили пять дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 16 августа нанесла комбинированный удар по Украине. Оккупанты выпустили баллистические ракеты "Искандер" и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Российские войска этой ночью выпустили по Украине три баллистических ракеты "Искандер-М", а также три ударных дрона типа "Шахед" и два беспилотника неустановленного типа с территории Курской области.

Украинские защитники уничтожили все дроны, выпущенные россиянами. Противовоздушная оборона работала в пяти областях - Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской.

 

Что известно о ночной атаке врага

Следует отметить, что в ряде областей Украины воздушную тревогу объявляли несколько раз в ночь на 16 августа.

Еще с вечера 15 августа Воздушные силы ВСУ сообщили о движении "Шахедов". Их движение фиксировались в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Киевской областях. Кроме того, была угроза ударов баллистическим вооружением.

В Киеве после полуночи объявили воздушную тревогу, она длилась около 44 минут. В столице раздавались взрывы, а местные власти сообщали о работе ПВО.

Как сообщила Киевская городская военная администрация, в столице не было попаданий. В результате атаки пострадавших и разрушений в Киеве нет.

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