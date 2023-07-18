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Нічна атака РФ по Україні: сили ППО знищили 38 повітряних цілей

Фото: сили ППО знищили 38 повітряних цілей під час нічної атаки по україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вночі 18 липня РФ атакувала Україну шістьома крилатими ракетами "Калібр" та 36 ударними дронами типу Shahed. Силам ППО вдалося знищити 38 повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що пуски "Калібрів" здійснювались імовірно з російського фрегата "Адмірал Ессен", а дронів - з району полігону Чауда (Крим).

Силами ППО було знищено шість "Калібрів", 31 ворожий ударний дрон Shahed-136/131 та один розвідувальний БПЛА.

Крилаті ракети "Калібр" та переважну більшість дронів-камікадзе було знищено на півдні - в Одеській та Миколаївській областях. Решту ударних БПЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Протягом минулої доби 17 липня сили ППО "приземлили" три ударні БПЛА типу Shahed, один "Ланцет" та дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Нічна атака по Україні

В ніч на 18 липня РФ знову атакувала територію України, застосувавши ударні БПЛА та ракети.

Спочатку про вибухи повідомили в Херсоні, а пізніше в Миколаєві - там заявляли про роботу ППО. Після цього серія вибухів прогриміла в Одесі.

В Одесі уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений.

Як проінформували в Миколаївській ОВА, в ніч на 18 липня, силами та засобами протиповітряної оборони над регіоном було збито чотири дрони-камікадзе типу "Shahed-136".

Крім того, місто Очаків зазнало артилерійських обстрілів. Наслідки уточнюються.

Цієї ночі під обстріл потрапив і Нікополь Дніпропетровської області. Ворог здійснив понад півдесятка пострілів за ніч, бив з важкої артилерії.

За минулу добу окупаційні війська здійснили 95 обстрілів Херсонської області, випустивши 517 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 79 снарядів. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок чого 3 людини дістали поранення.

Все, що відомо про чергову атаку окупантів, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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атака дронівПВО