Нічна атака РФ паралізувала роботу "Укрзалізниці": низка поїздів змінюють маршрути

06:03 07.03.2026 Сб
2 хв
Задяки злагодженій роботі залізничників та Сил Оборони пасажирів вдалось убезпечити під час атаки
aimg Маловічко Юлія
Фото: залізничний експрес УЗ (Getty Images)

В результаті масованої ворожої атаки цієї ночі, а також пошкоджень залізничної інфраструктури низка поїздів "Укрзалізниці" в деяких областях вимушено змінюють маршрути.

А саме маршрути будуть змінені на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині. Це означає затримки в дорозі, за якими можна слідкувати на uz-vezemo.

"Резервні тепловози вже виведено на всіх знеструмлених ділянках. Огляд і ремонт інфраструктури вже також розпочато", - повідомили в УЗ.

Також перевізник повідомляє, що його моніторинговим групам вдалося убезпечити десятки пасажирських поїздів від понад сотні дронів та ракет.

"Перепрошуємо за вимушені зупинки та декілька нічних евакуацій - найгіршого вдалося уникнути за рахунок злагодженої роботи залізничників та вправності Сил Оборони", - додали у пресслужбі.

.

Як відомо, УЗ є збитковим перевізником через низку причин. Як повідомлялося, через падіння вантажної бази "Укрзалізниця" більше не може покривати збитки пасажирського сегменту за рахунок вантажних перевезень, що створює ризик операційного розриву між доходами і витратами.

Експерти оцінили збитки перевізника в 24 млрд грн. У зв'язку з цим Кабмін нещодавно прийняв рішення виділити 16 млрд грн з резервного фонду держбюджету для покриття у 2026 році збитків від пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні.

Ще повідомлялося, що компанія намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб компенсувати збитки від пасажирських перевезень.

