Нічна атака РФ паралізувала роботу "Укрзалізниці": низка поїздів змінюють маршрути

А саме маршрути будуть змінені на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині. Це означає затримки в дорозі, за якими можна слідкувати на uz-vezemo.

"Резервні тепловози вже виведено на всіх знеструмлених ділянках. Огляд і ремонт інфраструктури вже також розпочато", - повідомили в УЗ.

Також перевізник повідомляє, що його моніторинговим групам вдалося убезпечити десятки пасажирських поїздів від понад сотні дронів та ракет.

"Перепрошуємо за вимушені зупинки та декілька нічних евакуацій - найгіршого вдалося уникнути за рахунок злагодженої роботи залізничників та вправності Сил Оборони", - додали у пресслужбі.

.