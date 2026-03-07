RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Ночная атака РФ парализовала работу "Укрзализныци": ряд поездов меняют маршруты

06:03 07.03.2026 Сб
2 мин
Благодаря слаженной работе железнодорожников и Сил Обороны пассажиров удалось обезопасить во время атаки
aimg Маловичко Юлия
Фото: железнодорожный экспресс УЗ (Getty Images)

В результате массированной вражеской атаки этой ночью, а также повреждений железнодорожной инфраструктуры ряд поездов "Укрзализныци" в некоторых областях вынужденно меняют маршруты.

А именно маршруты будут изменены в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях. Это означает задержки в пути, за которыми можно следить на uz-vezemo.

"Резервные тепловозы уже выведены на всех обесточенных участках. Осмотр и ремонт инфраструктуры уже также начат", - сообщили в УЗ.

Также перевозчик сообщает, что его мониторинговым группам удалось обезопасить десятки пассажирских поездов от более сотни дронов и ракет.

"Приносим извинения за вынужденные остановки и несколько ночных эвакуаций - худшего удалось избежать за счет слаженной работы железнодорожников и ловкости Сил обороны", - добавили в пресс-службе.

Как известно, УЗ является убыточным перевозчиком по ряду причин. Как сообщалось, из-за падения грузовой базы "Укрзализныця" больше не может покрывать убытки пассажирского сегмента за счет грузовых перевозок, что создает риск операционного разрыва между доходами и расходами.

Эксперты оценили убытки перевозчика в 24 млрд грн. В связи с этим Кабмин недавно принял решение выделить 16 млрд грн из резервного фонда госбюджета для покрытия в 2026 году убытков от пассажирских перевозок во внутреннем сообщении.

Еще сообщалось, что компания пыталась инициировать повышение тарифов на грузовые перевозки на 40%, чтобы компенсировать убытки от пассажирских перевозок.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкрзализныцяАтака дронов