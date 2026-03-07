Ночная атака РФ парализовала работу "Укрзализныци": ряд поездов меняют маршруты

А именно маршруты будут изменены в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях. Это означает задержки в пути, за которыми можно следить на uz-vezemo.

"Резервные тепловозы уже выведены на всех обесточенных участках. Осмотр и ремонт инфраструктуры уже также начат", - сообщили в УЗ.

Также перевозчик сообщает, что его мониторинговым группам удалось обезопасить десятки пассажирских поездов от более сотни дронов и ракет.

"Приносим извинения за вынужденные остановки и несколько ночных эвакуаций - худшего удалось избежать за счет слаженной работы железнодорожников и ловкости Сил обороны", - добавили в пресс-службе.