Ночная атака РФ парализовала работу "Укрзализныци": ряд поездов меняют маршруты

В результате массированной вражеской атаки этой ночью, а также повреждений железнодорожной инфраструктуры ряд поездов "Укрзализныци" в некоторых областях вынужденно меняют маршруты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу железнодорожников.
А именно маршруты будут изменены в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях. Это означает задержки в пути, за которыми можно следить на uz-vezemo.
"Резервные тепловозы уже выведены на всех обесточенных участках. Осмотр и ремонт инфраструктуры уже также начат", - сообщили в УЗ.
Также перевозчик сообщает, что его мониторинговым группам удалось обезопасить десятки пассажирских поездов от более сотни дронов и ракет.
"Приносим извинения за вынужденные остановки и несколько ночных эвакуаций - худшего удалось избежать за счет слаженной работы железнодорожников и ловкости Сил обороны", - добавили в пресс-службе.
Как известно, УЗ является убыточным перевозчиком по ряду причин. Как сообщалось, из-за падения грузовой базы "Укрзализныця" больше не может покрывать убытки пассажирского сегмента за счет грузовых перевозок, что создает риск операционного разрыва между доходами и расходами.
Эксперты оценили убытки перевозчика в 24 млрд грн. В связи с этим Кабмин недавно принял решение выделить 16 млрд грн из резервного фонда госбюджета для покрытия в 2026 году убытков от пассажирских перевозок во внутреннем сообщении.
Еще сообщалось, что компания пыталась инициировать повышение тарифов на грузовые перевозки на 40%, чтобы компенсировать убытки от пассажирских перевозок.