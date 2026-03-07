ua en ru
Сб, 07 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Нічна атака РФ паралізувала роботу "Укрзалізниці": низка поїздів змінюють маршрути

06:03 07.03.2026 Сб
2 хв
Задяки злагодженій роботі залізничників та Сил Оборони пасажирів вдалось убезпечити під час атаки
aimg Маловічко Юлія
Нічна атака РФ паралізувала роботу "Укрзалізниці": низка поїздів змінюють маршрути Фото: залізничний експрес УЗ (Getty Images)

В результаті масованої ворожої атаки цієї ночі, а також пошкоджень залізничної інфраструктури низка поїздів "Укрзалізниці" в деяких областях вимушено змінюють маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу залізничників.

Читайте також: Росія вдарила ракетою по залізничній станції на Одещині: серед поранених діти

А саме маршрути будуть змінені на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині. Це означає затримки в дорозі, за якими можна слідкувати на uz-vezemo.

"Резервні тепловози вже виведено на всіх знеструмлених ділянках. Огляд і ремонт інфраструктури вже також розпочато", - повідомили в УЗ.

Також перевізник повідомляє, що його моніторинговим групам вдалося убезпечити десятки пасажирських поїздів від понад сотні дронів та ракет.

"Перепрошуємо за вимушені зупинки та декілька нічних евакуацій - найгіршого вдалося уникнути за рахунок злагодженої роботи залізничників та вправності Сил Оборони", - додали у пресслужбі.

.

Як відомо, УЗ є збитковим перевізником через низку причин. Як повідомлялося, через падіння вантажної бази "Укрзалізниця" більше не може покривати збитки пасажирського сегменту за рахунок вантажних перевезень, що створює ризик операційного розриву між доходами і витратами.

Експерти оцінили збитки перевізника в 24 млрд грн. У зв'язку з цим Кабмін нещодавно прийняв рішення виділити 16 млрд грн з резервного фонду держбюджету для покриття у 2026 році збитків від пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні.

Ще повідомлялося, що компанія намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб компенсувати збитки від пасажирських перевезень.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укрзалізниця Атака дронів
Новини
Зруйновано частину будинку, жертва і десяток постраждалих: фото наслідків прильоту в Харкові
Зруйновано частину будинку, жертва і десяток постраждалих: фото наслідків прильоту в Харкові
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС