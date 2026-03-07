ua en ru
Сб, 07 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Ночная атака РФ парализовала работу "Укрзализныци": ряд поездов меняют маршруты

06:03 07.03.2026 Сб
2 мин
Благодаря слаженной работе железнодорожников и Сил Обороны пассажиров удалось обезопасить во время атаки
aimg Маловичко Юлия
Ночная атака РФ парализовала работу "Укрзализныци": ряд поездов меняют маршруты Фото: железнодорожный экспресс УЗ (Getty Images)

В результате массированной вражеской атаки этой ночью, а также повреждений железнодорожной инфраструктуры ряд поездов "Укрзализныци" в некоторых областях вынужденно меняют маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу железнодорожников.

Читайте также: Россия ударила ракетой по железнодорожной станции в Одесской области: среди раненых дети

А именно маршруты будут изменены в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях. Это означает задержки в пути, за которыми можно следить на uz-vezemo.

"Резервные тепловозы уже выведены на всех обесточенных участках. Осмотр и ремонт инфраструктуры уже также начат", - сообщили в УЗ.

Также перевозчик сообщает, что его мониторинговым группам удалось обезопасить десятки пассажирских поездов от более сотни дронов и ракет.

"Приносим извинения за вынужденные остановки и несколько ночных эвакуаций - худшего удалось избежать за счет слаженной работы железнодорожников и ловкости Сил обороны", - добавили в пресс-службе.

Как известно, УЗ является убыточным перевозчиком по ряду причин. Как сообщалось, из-за падения грузовой базы "Укрзализныця" больше не может покрывать убытки пассажирского сегмента за счет грузовых перевозок, что создает риск операционного разрыва между доходами и расходами.

Эксперты оценили убытки перевозчика в 24 млрд грн. В связи с этим Кабмин недавно принял решение выделить 16 млрд грн из резервного фонда госбюджета для покрытия в 2026 году убытков от пассажирских перевозок во внутреннем сообщении.

Еще сообщалось, что компания пыталась инициировать повышение тарифов на грузовые перевозки на 40%, чтобы компенсировать убытки от пассажирских перевозок.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Атака дронов
Новости
Разрушена часть дома, жертва и десяток пострадавших: фото последствий прилета в Харькове
Разрушена часть дома, жертва и десяток пострадавших: фото последствий прилета в Харькове
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС