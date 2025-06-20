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Нічна атака РФ на Одесу: горить багатоповерхівка, пошкоджено інфраструктуру

Фото: над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби (t.me/odeskaODA)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 20 червня росіяни масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, в одному з будинків сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Незважаючи на активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у середмісті, внаслідок влучання дрону, палає багатоповерхівка.

Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. Кіпер уточнив, що над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби.

Оновлено о 02:40

Мер Одеси Геннадій Труханов оприлюднив фото наслідків атаки на місто. Він уточнив, що внаслідок обстрілу пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автівки, а також корпуси закладів вищої освіти.

"На узбережжі внаслідок падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. В іншому районі міста пошкоджено газопровід, на місці працює аварійна служба", - додав він.

 Фото: наслідки атаки РФ по Одесі в ніч на 20 червня (t.me/truonline)

Кіпер теж показав низку кадрів та уточнив, що за попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Їм надається медична допомога.

 Фото: наслідки атаки РФ по Одесі в ніч на 20 червня (t.me/odeskaODA)

Що передувало

Зазначимо, що з початком нової доби в Одеській області оголосили тривогу. Водночас Повітряні сили ЗСУ поінформували, що в акваторії Чорного моря зафіксовано дрони, які летіли курсом на Одесу.

Через невеликий проміжок часу в Одесі було чути звуки вибухів та протиповітряної оборони.

Обстріли Одеси

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Одесу дронами, а часом і ракетами.

Зокрема, ранок 17 червня не став винятком. Цього дня ворог задіяв для атаки безпілотники, атакувавши цивільну інфраструктуру міста.

В ОВА уточнили, що було пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, інклюзивний центр, гаражі та інші об'єкти. Крім того, у кількох місцях були пожежі.

Також відомо, що внаслідок цієї атаки загинуло двоє людей, а ще 19 - постраждали.

Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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