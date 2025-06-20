Нічна атака РФ на Одесу: горить багатоповерхівка, пошкоджено інфраструктуру

"Незважаючи на активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у середмісті, внаслідок влучання дрону, палає багатоповерхівка.

Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. Кіпер уточнив, що над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби.

Оновлено о 02:40

Мер Одеси Геннадій Труханов оприлюднив фото наслідків атаки на місто. Він уточнив, що внаслідок обстрілу пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автівки, а також корпуси закладів вищої освіти.

"На узбережжі внаслідок падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. В іншому районі міста пошкоджено газопровід, на місці працює аварійна служба", - додав він.

Фото: наслідки атаки РФ по Одесі в ніч на 20 червня (t.me/truonline)

Кіпер теж показав низку кадрів та уточнив, що за попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Їм надається медична допомога.

Фото: наслідки атаки РФ по Одесі в ніч на 20 червня (t.me/odeskaODA)

Що передувало

Зазначимо, що з початком нової доби в Одеській області оголосили тривогу. Водночас Повітряні сили ЗСУ поінформували, що в акваторії Чорного моря зафіксовано дрони, які летіли курсом на Одесу.

Через невеликий проміжок часу в Одесі було чути звуки вибухів та протиповітряної оборони.