Нічна атака РФ на Одесу: горить багатоповерхівка, пошкоджено інфраструктуру

В ніч на 20 червня росіяни масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, в одному з будинків сталася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Незважаючи на активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у середмісті, внаслідок влучання дрону, палає багатоповерхівка.
Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. Кіпер уточнив, що над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби.
Мер Одеси Геннадій Труханов оприлюднив фото наслідків атаки на місто. Він уточнив, що внаслідок обстрілу пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автівки, а також корпуси закладів вищої освіти.
"На узбережжі внаслідок падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. В іншому районі міста пошкоджено газопровід, на місці працює аварійна служба", - додав він.
Кіпер теж показав низку кадрів та уточнив, що за попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Їм надається медична допомога.
Зазначимо, що з початком нової доби в Одеській області оголосили тривогу. Водночас Повітряні сили ЗСУ поінформували, що в акваторії Чорного моря зафіксовано дрони, які летіли курсом на Одесу.
Через невеликий проміжок часу в Одесі було чути звуки вибухів та протиповітряної оборони.
Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Одесу дронами, а часом і ракетами.
Зокрема, ранок 17 червня не став винятком. Цього дня ворог задіяв для атаки безпілотники, атакувавши цивільну інфраструктуру міста.
В ОВА уточнили, що було пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, інклюзивний центр, гаражі та інші об'єкти. Крім того, у кількох місцях були пожежі.
Також відомо, що внаслідок цієї атаки загинуло двоє людей, а ще 19 - постраждали.
Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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