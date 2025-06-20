Ночная атака РФ на Одессу: горит многоэтажка, повреждена инфраструктура

Обстрелы Одессы

Отметим, что россияне регулярно обстреливают Одессу дронами, а порой и ракетами.

В частности, утро 17 июня не стало исключением. В этот день враг задействовать для атаки беспилотники, атаковав гражданскую инфраструктуру города.

В ОВА уточнили, что были повреждены жилые дома, детский сад, инклюзивный центр, гаражи и другие объекты. Кроме того, в нескольких местах были пожары.

Также известно, что в результате этой атаки погибло два человека, а еще 19 - пострадали.

Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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