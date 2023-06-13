UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічна атака РФ: у Кривому Розі пролунали вибухи

Фото: у Кривому Розі пролунали вибухи на фоні повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі почулися вибухи в ніч проти вівторка, 13 червня, на тлі оголошеної повітряної тривоги на Дніпропетровщині та в багатьох інших регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови військової адміністрації Кривого Року Олександра Вілкула.

Жителів міста також просять дотримуватись правил інформаційної тиші, щоб не "злити" в мережу дані про роботу нашої протиповітряної оборони.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", - пише він.

Нічна повітряна атака РФ 13 червня

Цієї ночі в багатьох областях України були оголошені повітряні тривоги. За даними моніторингових груп, є загроза ракетних ударів зі стратегічної авіації РФ, а також ворог при цій атаці застосовує дрони-камікадзе.

Про роботу ППО також повідомляють в Київській області. Зокрема, на підступах до столиці.

Тим часом в місцевих пабліках повідомляють про звуки вибухів, що можуть бути результатом роботи нашої протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Нагадаємо, перед цим РФ вночі 9 червня завдали удару по Україні ракетами та дронами "Шахед". Більшість ворожих повітряних цілей наша ППО збила, однак у Житомирській області внаслідок падіння уламків була жертва та постраждалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий РігвибухиВійна Росії проти Українивоздушная тревога