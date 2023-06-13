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У Києві та низці областей України оголошені повітряні тривоги

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Вівторок 13 червня 2023 02:35
У Києві та низці областей України оголошені повітряні тривоги Фото: повітряна тривога оголошена в різних областях України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Повітряні тривоги були оголошені у багатьох областях України у ніч проти вівторка, 13 червня. Моніторингові групи інформують про загрозу ракетних атак, а також застосування супротивником ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карти повітряних тривог.

Сигнали про загрозу російських ударів із повітря стали масово звучати у південних, східних, частині північних та центральних областей. Станом на 02:30 тривоги оголошені в:

  • Запорізькій області,
  • Херсонській області,
  • Донецькій області,
  • Дніпропетровській області
  • Одеській області,
  • Миколаївській області,
  • Кіровоградській області,
  • Сумській області,
  • Полтавській області,
  • Харківській області.

У Києві та низці областей України оголошені повітряні тривоги

Карта повітряних тривог в Україні вночі 13 червня (фото: t.me/alarmukraine)

За даними моніторингових груп, попередньо з території РФ було здійснено запуск ракет зі стратегічної авіації з акваторії Каспійського моря. Також йдеться про те, що в повітряному просторі низки українських областей зафіксовано дрони противника.

Розширення тривог

Близько 02:50 тривоги також було оголошено у Києві та області.

"У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!" - йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації в Telegram.

Крім того, також сигнали залунали у Житомирській, Вінницькій, Чернігівській та Житомирській областях.

У Києві та низці областей України оголошені повітряні тривоги

Карта повітряних тривог в Україні вночі 13 червня (фото: t.me/alarmukraine)

Повітряні атаки РФ по Україні

РФ останніми місяцями почала нанесення по Україні ракетних ударів, а також атаки із застосуванням дронів-камікадзе.

Так, кілька днів тому, 8 червня, повітряні тривоги було оголошено на всій території України. В Черкаській області тоді повідомляли про звуки вибухів. Окупанти вдарили по цивільних об'єктах Умані, поціливши порожній цех сільгосппідприємства та автомийку.

Війська РФ також вночі 9 червня завдали удару по Україні ракетами та дронами "Шахед". Більшість ворожих повітряних цілей наша ППО збила, однак у Житомирській області внаслідок падіння уламків була жертва та постраждалі.

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Війна Росії проти України воздушная тревога
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