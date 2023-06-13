Ночная атака РФ: в Кривом Роге прозвучали взрывы

Жителей города также просят соблюдать правила информационной тишины, чтобы не "слить" в сеть данные о работе нашей противовоздушной обороны.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - пишет он.

Ночная воздушная атака РФ 13 июня

Этой ночью во многих областях Украины были объявлены воздушные тревоги. По данным мониторинговых групп, есть угроза ракетных ударов со стратегической авиации РФ, а также враг при этой атаке применяет дроны-камикадзе.

О работе ПВО также сообщается в Киевской области. В частности, на подступах к столице.

Между тем, в местных пабликах сообщают о звуках взрывов, которые могут быть результатом работы нашей противовоздушной обороны по враждебным целям.

Напомним, перед этим РФ ночью 9 июня нанесли удар по Украине ракетами и дронами "Шахед". Большинство вражеских воздушных целей наша ПВО сбила, однако в Житомирской области результате падения обломков была жертва и пострадавшие.