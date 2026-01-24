Нічна атака РФ на Київ: з'явилися фото наслідків

У ніч на 24 січня російські війська атакували Київ дронами та ракетами. Пошкодження та руйнування зафіксовані у п'яти районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Відомо, що внаслідок ворожої атаки загинула одна людина та щонайменше четверо отримали поранення.
В окремих районах сталися пожежі, зафіксовано пошкодження.
У Голосіївському районі внаслідок обстрілу руйнування на верхньому поверсі кондитерської фабрики. Одна людина загинула та ще двоє отримали травми. Пошкоджено також і приватний житловий будинок.
У Дніпровському районі рятувальники ліквідували пожежу на території гаражного кооперативу. За іншою адресою та гасять пожежу бензовоза, де також стався витік пального на орієнтовній площі 300 кв. м. Пожежу наразі ліквідовано. Постраждала одна особа.
У Дарницькому районі зафіксовано руйнування на рівні 6 та 7 поверхів не заселеної житлової багатоповерхівки, та пошкодження балконів на рівні 8 та 9 поверхів. Ліквідовано осередок пожежі зовнішньої стіни утеплювача на площі 3 кв. м.
У Солом’янському районі пошкодження офісної будівлі - пожежі та потерпілих немає.
Фото: наслідки нічної атаки РФ на Київ (t.me/dsns_kyiv)
Нагадаємо, у ніч на 24 січня Київ перебував під комбінованою атакою Росії.
Близько першої години ночі у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів безпілотників, після чого в місті майже одразу пролунали вибухи. Через деякий час російські війська здійснили пуск балістичних ракет у напрямку столиці.
Вже відомо про постраждалих та одного загиблого.
Зокрема, у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на нежитлову будівлю.
У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків безпілотника виникла пожежа на території гаражного кооперативу, також загорівся бензовоз на парковці. Крім того, уламками вибито вікна в багатоквартирному житловому будинку.
У Дарницькому районі уламки дрона впали поблизу приватного медичного закладу, пошкодивши вікна в будівлі.
У Голосіївському районі падіння уламків на території нежитлової забудови спричинило пожежу, а за іншою адресою вибито вікна в приватному будинку.
У Солом’янському районі уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.
Внаслідок масштабної атаки РФ на лівому березі Києва перебої з теплом та водою.