Нічна атака РФ на Київ: з'явилися фото наслідків

Відомо, що внаслідок ворожої атаки загинула одна людина та щонайменше четверо отримали поранення.

В окремих районах сталися пожежі, зафіксовано пошкодження.

У Голосіївському районі внаслідок обстрілу руйнування на верхньому поверсі кондитерської фабрики. Одна людина загинула та ще двоє отримали травми. Пошкоджено також і приватний житловий будинок.

У Дніпровському районі рятувальники ліквідували пожежу на території гаражного кооперативу. За іншою адресою та гасять пожежу бензовоза, де також стався витік пального на орієнтовній площі 300 кв. м. Пожежу наразі ліквідовано. Постраждала одна особа.

У Дарницькому районі зафіксовано руйнування на рівні 6 та 7 поверхів не заселеної житлової багатоповерхівки, та пошкодження балконів на рівні 8 та 9 поверхів. Ліквідовано осередок пожежі зовнішньої стіни утеплювача на площі 3 кв. м.

У Солом’янському районі пошкодження офісної будівлі - пожежі та потерпілих немає.

Фото: наслідки нічної атаки РФ на Київ (t.me/dsns_kyiv)