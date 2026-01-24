Ночная атака РФ на Киев: появились фото последствий

Известно, что в результате вражеской атаки погиб один человек и по меньшей мере четверо получили ранения.

В отдельных районах произошли пожары, зафиксированы повреждения.

В Голосеевском районе в результате обстрела разрушения на верхнем этаже кондитерской фабрики. Один человек погиб и еще двое получили травмы. Поврежден также и частный жилой дом.

В Днепровском районе спасатели ликвидировали пожар на территории гаражного кооператива. По другому адресу тушат пожар бензовоза, где также произошла утечка топлива на ориентировочной площади 300 кв. м. Пожар в настоящее время ликвидирован. Пострадал один человек.

В Дарницком районе зафиксировано разрушение на уровне 6 и 7 этажей не заселенной жилой многоэтажки, и повреждение балконов на уровне 8 и 9 этажей. Ликвидирован очаг пожара наружной стены утеплителя на площади 3 кв. м.

В Соломенском районе повреждения офисного здания - пожара и пострадавших нет.

Фото: последствия ночной атаки РФ на Киев (t.me/dsns_kyiv)