Ночная атака РФ на Киев: появились фото последствий

Фото: последствия ночной атаки РФ на Киев (t.me/dsns_kyiv)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 24 января российские войска атаковали Киев дронами и ракетами. Повреждения и разрушения зафиксированы в пяти районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Известно, что в результате вражеской атаки погиб один человек и по меньшей мере четверо получили ранения.

В отдельных районах произошли пожары, зафиксированы повреждения.

В Голосеевском районе в результате обстрела разрушения на верхнем этаже кондитерской фабрики. Один человек погиб и еще двое получили травмы. Поврежден также и частный жилой дом.

В Днепровском районе спасатели ликвидировали пожар на территории гаражного кооператива. По другому адресу тушат пожар бензовоза, где также произошла утечка топлива на ориентировочной площади 300 кв. м. Пожар в настоящее время ликвидирован. Пострадал один человек.

В Дарницком районе зафиксировано разрушение на уровне 6 и 7 этажей не заселенной жилой многоэтажки, и повреждение балконов на уровне 8 и 9 этажей. Ликвидирован очаг пожара наружной стены утеплителя на площади 3 кв. м.

В Соломенском районе повреждения офисного здания - пожара и пострадавших нет.

 

Фото: последствия ночной атаки РФ на Киев (t.me/dsns_kyiv)

 

Ночная атака РФ на Киев 24 января

Напомним, в ночь на 24 января Киев находился под комбинированной атакой России.

Около часа ночи в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов беспилотников, после чего в городе почти сразу раздались взрывы. Через некоторое время российские войска осуществили пуск баллистических ракет в направлении столицы.

Уже известно о пострадавших и одном погибшем.

В частности, в Деснянском районе зафиксировано падение обломков на нежилое здание.

В Днепровском районе в результате падения обломков беспилотника возник пожар на территории гаражного кооператива, также загорелся бензовоз на парковке. Кроме того, обломками выбиты окна в многоквартирном жилом доме.

В Дарницком районе обломки дрона упали вблизи частного медицинского учреждения, повредив окна в здании.

В Голосеевском районе падение обломков на территории нежилой застройки вызвало пожар, а по другому адресу выбиты окна в частном доме.

В Соломенском районе обломки повредили шестиэтажное офисное здание.

В результате масштабной атаки РФ на левом берегу Киева перебои с теплом и водой.

