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Нічна атака РФ на Київ: уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку

Фото: обійшлося без постраждалих (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 10 січня росіяни атакували Київ безпілотниками. Внаслідок атаки зафіксовано влучання уламків БпЛА у багатоповерхівку в одному з районів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави КМВА Тимура Ткаченка.

"В Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку", - поінформував він.

За словами начальника КМВА, за попередньою інформацією обійшлося без постраждалих. Відомо, що пошкоджено вікна та 6 авто. На місці працюють служби.

Нагадаємо, що від початку доби близько 1 години ночі було чути роботу ППО в Київській області. Українські захисники збивали ворожі БпЛА.

Приблизно через годину у Києві оголосили сигнал повітряної тривоги, після чого в місті було чути вибухи. У КМВА поінформували, що в столиці працювали сили ППО.

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