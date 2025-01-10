Нічна атака РФ на Київ: уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку

Нагадаємо, що від початку доби близько 1 години ночі було чути роботу ППО в Київській області. Українські захисники збивали ворожі БпЛА.

Приблизно через годину у Києві оголосили сигнал повітряної тривоги, після чого в місті було чути вибухи. У КМВА поінформували, що в столиці працювали сили ППО.

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