Ночная атака РФ на Киев: обломки БпЛА попали в многоэтажку

Напомним, что с начала суток около 1 часа ночи была слышна работа ПВО в Киевской области. Украинские защитники сбивали вражеские БпЛА.

Примерно через час в Киеве объявили сигнал воздушной тревоги, после чего в городе были слышны взрывы. В КГВА проинформировали, что в столице работали силы ПВО.

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