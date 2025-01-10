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Росія атакує Київську область дронами: працює ППО

П'ятниця 10 січня 2025 00:50
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Росія атакує Київську область дронами: працює ППО Фото: українців закликали бути в укриттях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч проти 10 січня російські загарбники вкотре намагаються атакувати Київську область. Наразі в регіоні працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні о 00:41.

Також у КОВА закликали українців перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, подбавши про власну безпеку.

Крім того, дотримуватися інформаційної тиші - не фотографувати, не знімати на відео і не викладати в мережу роботу українських захисників.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:50 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Також темно-червоним кольором позначено Луганську область та Крим, але це не означає, що там дійсно тривога, оскільки ці території наразі тимчасово окуповані.

Росія атакує Київську область дронами: працює ППО

Нагадаємо, що в ніч на 8 січня на Київщині теж було чути роботу ППО. Того дня українські захисники, як і сьогодні, збивали ворожі дрони-камікадзе.

Пізніше робота протиповітряної оборони розпочалася в столиці. Незадовго до цього, військові фіксували безпілотники в напрямку Києва.

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