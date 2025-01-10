У Києві пролунали вибухи: ППО збивала ворожі БпЛА

В ніч на 10 січня у Києві було чути звуки вибухів. Сили ППО збивали ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал глави КМВА Тимура Ткаченка.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 02:01, тим часом сигнал продовжується і в інших регіонах. Так, станом на 02:16, червоним кольором позначено Київську область, Чернігівську, Сумську, Полтавську, Харківську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Донецьку та Запорізьку.

У Києві та Київській області оголосили відбій тривоги.

Слідом новопризначений глава КМВА поінформував, що в столиці працюють сили ППО. Він закликав киян перебувати в безпечних місцях.

"У Києві чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 02:08.

Нагадаємо, що близько години тому ворожі дрони збивали у Київській області. В регіоні було чути роботу ППО. Інформацію підтверджували у Київській обласній військовій адміністрації.

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