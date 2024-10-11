Нічна атака РФ на Київ: сили ППО знешкодили всі дрони, які загрожували столиці

Сьогодні, 11 жовтня, російська армія знову намагалася вразити Київ дронами. Повітряна тривога у столиці тривала понад три години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост в Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Зокрема, це вже п'ята повітряна атака на столицю з початку жовтня. Ворожі дрони заходили на місто з різних напрямків. Силами та засобами ППО було знешкоджено усі БпЛА, які загрожували Києву.

"Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - йдеться у повідомленні.

У КМВА додали, що станом на 06:51 в Київській області ведеться бойова робота проти решти запущених БпЛА противника. Тож не виключено оголошення ще одної повітряної тривоги у столиці.

"Тому наполегливо прошу дослухатися до сигналів оповіщення і у разі небезпеки користуватися укриттями. Бережіть себе", - закликав Сергій Попко, начальник КМВА.