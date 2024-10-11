Нічна атака РФ на Київ: сили ППО знешкодили всі дрони, які загрожували столиці
Сьогодні, 11 жовтня, російська армія знову намагалася вразити Київ дронами. Повітряна тривога у столиці тривала понад три години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост в Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Зокрема, це вже п'ята повітряна атака на столицю з початку жовтня. Ворожі дрони заходили на місто з різних напрямків. Силами та засобами ППО було знешкоджено усі БпЛА, які загрожували Києву.
"Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - йдеться у повідомленні.
У КМВА додали, що станом на 06:51 в Київській області ведеться бойова робота проти решти запущених БпЛА противника. Тож не виключено оголошення ще одної повітряної тривоги у столиці.
"Тому наполегливо прошу дослухатися до сигналів оповіщення і у разі небезпеки користуватися укриттями. Бережіть себе", - закликав Сергій Попко, начальник КМВА.
Нагадаємо, що минулої ночі ворог атакував Україну як дронами, так і ракетами. Для атаки росіяни задіяли 62 БпЛА, а також 2 балістичні ракети "Іскандер-М", 1 керовану авіаційну Х-31П, 2 Х-59/69 і 3 зенітні керовані ракети С-300.
У відбитті атаки брали участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Загалом станом на ранок силам ППО вдалося знищити 41 ворожий дрон у межах миколаївської, Одеської, Херсонської, Київської та низки інших областей.
Ще 14 безпілотників було локально втрачено в різних районах України, ймовірно, внаслідок роботи РЕБ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.