Ночная атака РФ на Киев: силы ПВО обезвредили все дроны, которые грозили столице

Сегодня, 11 октября, российская армия снова пыталась поразить Киев дронами. Воздушная тревога в столице длилась более трех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

В частности, это уже пятая воздушная атака на столицу с начала октября. Вражеские дроны заходили на город по разным направлениям. Силами и средствами ПВО были обезврежены все БПЛА, грозившие Киеву.

"Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативного строительства обновляются и уточняются", - говорится в сообщении.

В КГВА добавили, что по состоянию на 06:51 в Киевской области ведется боевая работа против остальных запущенных БПЛА противника. Не исключено объявление еще одной воздушной тревоги в столице.

"Поэтому настойчиво прошу прислушаться к сигналам оповещения и в случае опасности пользоваться укрытиями. Берегите себя", - призвал Сергей Попко, начальник КГВА.