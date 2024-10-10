Росія за ніч запустила більше 60 дронів та майже десяток ракет: скільки збила ППО

У ніч на 10 жовтня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотними літальними апаратами (БпЛА), а також ракетами різних типів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 41 дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Атака продовжувалась із 19:00 9 жовтня до 10:00 10 жовтня. Терористи запустили:

2 балістичні ракети "Іскандер-М" із тимчасово окупованої території Криму;

1 керовану авіаційну ракету Х-31П із повітряного простору Криму;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Криму;

3 зенітні керовані ракети С-300 із тимчасово окупованої території Донецької області;

62 БпЛА із російських Приморсько-Ахтарська та Курська.

До відбиття атаки залучилась авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи.

Загалом вдалось знищити 41 ворожий дрон у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Київської та низки інших областей.

Ще 14 БпЛА були локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

В Повітряних силах додають, що станом на 11 ранку бойова робота продовжується, оскільки декілька дронів залишаються у повітряному просторі України. Зокрема спостерігається велика активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні.

Обстріли України

З моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації (РФ) регулярні терористичні обстріли території України стали "нормою". Російські окупанти використовують ракети, керовані авіаційні бомби (КАБ) та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Останнім часом терористи активно запускають дрони практично щоночі.

Наприклад, у ніч на 9 жовтня ворог застосував:

три балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23", які були націлені на Полтавську область;

22 дрони типу Shahed.

Протиповітряна оборона (ППО) змогла знищити 21 дрон, тоді як один із дронів повернувся назад до Росії.