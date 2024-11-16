Нічна атака РФ на Київ: в Оболонському районі уламки БпЛА пошкодили будинок
В ніч на 16 листопада Росія вкотре намагалася атакувати Київ дронами. Уламки ворожих БпЛА пошкодили житлову будівлю в Оболонському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).
"Внаслідок повітряної атаки дронів Збройних сил РФ в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури", - йдеться у повідомленні о 04:14.
Начальник КМВА Сергій Попко в цьому ж повідомленні уточнив, що через падіння уламків дронів в багатоповерховому житловому будинку є пошкодження балконів та вікон.
Водночас інформації щодо ймовірної пожежі не надходило. Даних стосовно постраждалих також немає.
"Оперативне зведення оновлюється та уточнюється", - додав він.
Нагадаємо, що повітряну тривогу в Києві оголосили о 01:19. Її причиною стали ворожі дрони, які летіли в напрямку столиці. Крім того, безпілотники росіян фіксували і в інших регіонах України.
Приблизно о 01:40 у столиці було чути вибухи. На підступах до Києва та безпосередньо в столиці працювали сили ППО. Крім того, ворожі БпЛА збивали і в Київській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.