Нічна атака РФ на Київ: в Оболонському районі уламки БпЛА пошкодили будинок

В ніч на 16 листопада Росія вкотре намагалася атакувати Київ дронами. Уламки ворожих БпЛА пошкодили житлову будівлю в Оболонському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Внаслідок повітряної атаки дронів Збройних сил РФ в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури", - йдеться у повідомленні о 04:14. Начальник КМВА Сергій Попко в цьому ж повідомленні уточнив, що через падіння уламків дронів в багатоповерховому житловому будинку є пошкодження балконів та вікон. Водночас інформації щодо ймовірної пожежі не надходило. Даних стосовно постраждалих також немає. "Оперативне зведення оновлюється та уточнюється", - додав він.