У Києві та області було чути вибухи, ППО збиває російські дрони

В районі міста Київ цієї ночі, 16 листопада, було чути вибухи на тлі російської повітряної атаки із застосуванням ударних дронів. В Київській області й на підступах до столиці працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка та Київську обласну військову адміністрацію ( КОВА ).

Про бойову роботу захисників неба у Київській області стало відомо близько 01.32. Приблизно о цей самий час в районі Києва було чути вибухи.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - розповів Київський міський голова.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко додав у своєму Telegram, що в області, на підступах до Києва працює ППО.

"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - закликав чиновник.

Перед тим в КОВА інформували, що у повітряному просторі Київської області були зафіксовані ворожі безпілотники, й "сили ППО працюють по цілях".

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - додали в адміністрації.

Атака "Шахедів"

Зазначимо, російські загарбники регулярно застосовують дрони-камікадзе, зокрема ударні безпілотники іранського виробництва типу "Шахед", під час своїх повітряних атак по Україні.

Так, наприклад, минулої ночі росармія запустила по Україні майже три десятки "Шахедів", а також - дві ракети. Тоді силами і засобами ППО більшість ворожих цілей було збито в Одеській області.

Додамо, ввечері 15 листопада російські окупанти знову запустили по території України кілька груп ударних БПЛА, які заходили з різних напрямків. Станом на початок третьої години ночі карта повітряної тривоги виглядає так:

Крім того, раніше ми писали, що через загрозу "Шахедів" цієї ночі повітряна тривога була оголошена у Києві близько 01.20.