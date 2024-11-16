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Атака "Шахедів": у Києві оголосили повітряну тривогу

Київ, Субота 16 листопада 2024 01:27
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Атака "Шахедів": у Києві оголосили повітряну тривогу Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у ніч проти 16 листопада була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Сирена щодо загрози повітряної атаки противника залунала у столиці близько 01.20.

У Повітряних силах перед тим інформували про фіксацію руху БпЛА ворога у Київській області - курсом на Бровари.

Атака &quot;Шахедів&quot;: у Києві оголосили повітряну тривогу

Мешканців столиці закликали прямувати до укриттів, та не залишати безпечних місць до відбою тривоги.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - йдеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка у Telegram.

Додамо, о 01.30 у Повітряних силах також закликали мешканців Києва перебувати в укриттях.

Атака &quot;Шахедів&quot;: у Києві оголосили повітряну тривогу

Російські повітряні атаки

Раніше повідомлялося, що минулої ночі російські окупанти запустили по Україні майже три десятки "Шахедів", а також - 2 ракети. Тоді ППО ЗСУ більшість ворожих цілей збила в Одеській області.

А рано-вранці 13 листопада при спробі атакувати українську столицю окупанти запустили ракети та ударні безпілотники у бік Києва. Силами та засобами ППО було знищено кілька ракет та десяток дронів противника.

Пізніше стало відомо, що у Київській області є поранений через російську повітряну атаку, та була пожежа на складі.

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Київ Повітряна тривога Атака дронів
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