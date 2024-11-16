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Ночная атака РФ на Киев: в Оболонском районе обломки БпЛА повредили дом

Суббота 16 ноября 2024 04:31
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Ночная атака РФ на Киев: в Оболонском районе обломки БпЛА повредили дом Фото: спасатель (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 16 ноября Россия в очередной раз пыталась атаковать Киев дронами. Обломки вражеских БпЛА повредили жилое здание в Оболонском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

"В результате воздушной атаки дронов Вооруженных сил РФ в Оболонском районе столицы зафиксировано повреждение жилищной инфраструктуры", - говорится в сообщении в 04:14.

Ночная атака РФ на Киев: в Оболонском районе обломки БпЛА повредили дом

Начальник КГВА Сергей Попко в этом же сообщении уточнил, что из-за падения обломков дронов в многоэтажном жилом доме повреждены балконы и окна.

В то же время информации о предполагаемом пожаре не поступало. Данных по поводу пострадавших также нет.

"Оперативная сводка обновляется и уточняется", - добавил он.

Напомним, что воздушную тревогу в Киеве объявили в 01:19. Ее причиной стали вражеские дроны, которые летели в направлении столицы. Кроме того, беспилотники россиян фиксировали и в других регионах Украины.

Примерно в 01:40 в столице были слышны взрывы. На подступах к Киеву и непосредственно в столице работали силы ПВО. Кроме того, вражеские БпЛА сбивали и в Киевской области.

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