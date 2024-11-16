Ночная атака РФ на Киев: в Оболонском районе обломки БпЛА повредили дом

В ночь на 16 ноября Россия в очередной раз пыталась атаковать Киев дронами. Обломки вражеских БпЛА повредили жилое здание в Оболонском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

"В результате воздушной атаки дронов Вооруженных сил РФ в Оболонском районе столицы зафиксировано повреждение жилищной инфраструктуры", - говорится в сообщении в 04:14. Начальник КГВА Сергей Попко в этом же сообщении уточнил, что из-за падения обломков дронов в многоэтажном жилом доме повреждены балконы и окна. В то же время информации о предполагаемом пожаре не поступало. Данных по поводу пострадавших также нет. "Оперативная сводка обновляется и уточняется", - добавил он.