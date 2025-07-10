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Нічна атака РФ на Київ: кількість постраждалих перевищила 10 осіб

Фото: у столиці збільшується кількість постраждалих він нічної атаки росіян (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок комбінованої ракетно-дронової російської атаки, у Києві зросла кількість постраждалих людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.

"Люди продовжують звертатись за медичною допомогою. На жаль, вже 11 постраждалих", - написав він о 04:58.

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи знову обстріляли Київ ударними дронами, а також балістичними і крилатими ракетами.

Внаслідок атаки зафіксовані руйнування житлової інфраструктури у Шевченківському районі.

Загалом від атаки постраждали шість районів міста.

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