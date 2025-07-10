Ночная атака РФ на Киев: число пострадавших превысило 10 человек

Напомним, этой ночью российские террористы снова обстреляли Киев ударными дронами, а также баллистическими и крылатыми ракетами.

В результате атаки зафиксированы разрушения жилой инфраструктуры в Шевченковском районе.

В целом от атаки пострадали шесть районов города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.