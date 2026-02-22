Нічна атака РФ на Київ: є руйнування у чотирьох районах

За інформацією мера, у Дніпровському районі уламок ракети впав поблизу підстанції швидкої медичної допомоги. Пожежі, руйнувань та потерпілих немає.

За іншою адресою у дворі житлового будинку уламок пошкодив автомобіль.

Також уламки виявили на відкритій території та в дворі одного з будинків. Та в парковій зоні навпроти однієї з багатоповерхівок.

У Святошинському районі вибуховою хвилею вибило вікна в кількох житлових будинках. Потерпілих немає. Також вибило вікна в офісному приміщенні.

У Деснянському районі відбулось падіння уламків ракети на відкритій території.

У Подільському районі уламки впали на відкритій території, без пожежі.