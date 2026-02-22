Ночная атака РФ на Киев: есть разрушения в четырех районах

Обстрел Украины 22 февраля

Напомним, в ночь на 22 февраля Россия атаковала Украину десятками ракет различных типов и 297 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

Основные направления удара - Киевская, Одесская, Кировоградская и Полтавская области.

Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных дронов на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) беспилотников на 5 локациях.

В результате вражеской атаки в ряде регионов зафиксированы разрушения, пожары и обесточивание, в Киевской области людей спасали из-под завалов, а в Одессе повреждена энергетическая инфраструктура.

В частности, в Одесской области под ударом дронов снова оказалась энергетика, на месте попаданий были пожары.

А Киев трижды был атакован баллистикой, а под утро на столицу летели крылатые ракеты одновременно с дронами. В городе было очень громко.

Подробнее о последствиях ночной атаки РФ по Украине - в материале РБК-Украина.