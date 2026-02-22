RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Ночная атака РФ на Киев: есть разрушения в четырех районах

Фото: в результате ночной атаки РФ на Киев есть разрушения в четырех районах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве в результате ночной комбинированной атаки России 22 февраля зафиксированы разрушения в четырех районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.

Читайте также: Россия атаковала дронами, баллистикой и "Цирконами": детали ночного удара по Украине

По информации мэра, в Днепровском районе обломок ракеты упал вблизи подстанции скорой медицинской помощи. Пожара, разрушений и пострадавших нет.

По другому адресу во дворе жилого дома обломок повредил автомобиль.

Также обломки обнаружили на открытой территории и во дворе одного из домов. И в парковой зоне напротив одной из многоэтажек.

В Святошинском районе взрывной волной выбило окна в нескольких жилых домах. Пострадавших нет. Также выбило окна в офисном помещении.

В Деснянском районе произошло падение обломков ракеты на открытой территории.

В Подольском районе обломки упали на открытой территории, без пожара.

 

Обстрел Украины 22 февраля

Напомним, в ночь на 22 февраля Россия атаковала Украину десятками ракет различных типов и 297 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

Основные направления удара - Киевская, Одесская, Кировоградская и Полтавская области.

Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных дронов на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) беспилотников на 5 локациях.

В результате вражеской атаки в ряде регионов зафиксированы разрушения, пожары и обесточивание, в Киевской области людей спасали из-под завалов, а в Одессе повреждена энергетическая инфраструктура.

В частности, в Одесской области под ударом дронов снова оказалась энергетика, на месте попаданий были пожары.

А Киев трижды был атакован баллистикой, а под утро на столицу летели крылатые ракеты одновременно с дронами. В городе было очень громко.

Подробнее о последствиях ночной атаки РФ по Украине - в материале РБК-Украина.

