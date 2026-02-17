Нічна атака РФ: Ігнат пояснив, чому не вдалось збити балістику

Балістичні ракети росіян може перехоплювати комплекс ППО Patriot, для цього йому потрібно бути в потрібний час саме у тому місці, який намагається атакувати ворог.
Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.
"Якщо говорити мовою цифр, бачите, що всі крилаті ракети знищено, збито. Це ракети Х-101, а також ракети наземного базування "Іскандер", плюс одна авіаційна ракета", - заявив Ігнат.
За його словами, що стосується балістики, то, на жаль, немає збиття, чотири балістичні ракети над східними регіонами не були перехоплені в силу певних обставин.
"Зрозуміло, що перехоплювати балістику може система Patriot, їй треба бути в потрібний час в потрібному місці, там, де ворог цілиться балістикою. Інколи вдається перехоплювати, коли є така можливість, ну а в цього разу, на жаль, не вдалося", - додав начальник управління комунікацій командування Повітряних сил.
Російські війська сьогодні вночі, 17 лютого, атакували низку регіонів з використанням ударних безпілотників та ракет різних типів. Вибухи лунали, зокрема, в Одесі, Дніпрі, Кривому Розі, Львові, Івано-Франківську, Бурштині, Запоріжжі та інших містах.
За даними Повітряних сил, окупанти запустили по Україні 29 різних ракет та 396 дронів. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет і 18 безпілотників. За попередніми даними станом на 09:30, силами протиповітряної оборони збито або подавлено 392 повітряні цілі
