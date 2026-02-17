Нічна атака РФ: Ігнат пояснив, чому не вдалось збити балістику

"Якщо говорити мовою цифр, бачите, що всі крилаті ракети знищено, збито. Це ракети Х-101, а також ракети наземного базування "Іскандер", плюс одна авіаційна ракета", - заявив Ігнат.

За його словами, що стосується балістики, то, на жаль, немає збиття, чотири балістичні ракети над східними регіонами не були перехоплені в силу певних обставин.

"Зрозуміло, що перехоплювати балістику може система Patriot, їй треба бути в потрібний час в потрібному місці, там, де ворог цілиться балістикою. Інколи вдається перехоплювати, коли є така можливість, ну а в цього разу, на жаль, не вдалося", - додав начальник управління комунікацій командування Повітряних сил.