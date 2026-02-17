Ночная атака РФ: Игнат объяснил, почему не удалось сбить баллистику

"Если говорить языком цифр, видите, что все крылатые ракеты уничтожены, сбиты. Это ракеты Х-101, а также ракеты наземного базирования "Искандер", плюс одна авиационная ракета", - заявил Игнат.

По его словам, что касается баллистики, то, к сожалению, нет сбития, четыре баллистические ракеты над восточными регионами не были перехвачены в силу определенных обстоятельств.

"Понятно, что перехватывать баллистику может система Patriot, ей надо быть в нужное время в нужном месте, там, где враг целится баллистикой. Иногда удается перехватывать, когда есть такая возможность, ну а в этот раз, к сожалению, не удалось", - добавил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил.