Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Ночная атака РФ: Игнат объяснил, почему не удалось сбить баллистику

Фото: Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Баллистические ракеты россиян может перехватывать комплекс ПВО Patriot, для этого ему нужно быть в нужное время именно в том месте, которое пытается атаковать враг.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

Читайте также: Более 400 целей за ночь: ПВО уничтожила все крылатые ракеты, но баллистика прорвалась

"Если говорить языком цифр, видите, что все крылатые ракеты уничтожены, сбиты. Это ракеты Х-101, а также ракеты наземного базирования "Искандер", плюс одна авиационная ракета", - заявил Игнат.

По его словам, что касается баллистики, то, к сожалению, нет сбития, четыре баллистические ракеты над восточными регионами не были перехвачены в силу определенных обстоятельств.

"Понятно, что перехватывать баллистику может система Patriot, ей надо быть в нужное время в нужном месте, там, где враг целится баллистикой. Иногда удается перехватывать, когда есть такая возможность, ну а в этот раз, к сожалению, не удалось", - добавил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил.

 

Массированный удар россиян в ночь на 17 февраля

Российские войска сегодня ночью, 17 февраля, атаковали ряд регионов с использованием ударных беспилотников и ракет различных типов. Взрывы раздавались, в частности, в Одессе, Днепре, Кривом Роге, Львове, Ивано-Франковске, Бурштыне, Запорожье и других городах.

По данным Воздушных сил, оккупанты запустили по Украине 29 различных ракет и 396 дронов. Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 беспилотников. По предварительным данным по состоянию на 09:30, силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 392 воздушные цели

Больше подробностей о последствиях комбинированного обстрела россиян по Украине в ночь на 17 февраля - читайте в материале РБК-Украина.

