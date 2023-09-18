Нічна атака на південь та центр України: військові розповіли подробиці

Основний удар дронів-камікадзе та ракет під час обстрілу України в ніч проти понеділка, 18 вересня, припав на чотири регіони - Одеську, Миколаївську, Хмельницьку та Кіровоградську області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.
"Силами протиповітряної оборони в нашій зоні відповідальності збито 18 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136/131": 11 - над Одещиною, 5 - над Миколаївщиною, 2 - над Кіровоградщиною", - йдеться в повідомленні.
Одеська область
Як зазначають військові, знов під ударом було Подунав'я.
"Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило", - додають в зведенні.
Зокрема, як зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, під ударом ворога знову був Ізмаїльський район.
"Наші сили ППО знищили 11 ударних безпілотників над Одеською областю. Постраждалих серед цивільних, на щастя, немає", - написав він у Telegram.
Миколаївська область
Внаслідок бойової роботи уламки збитого БпЛА спричинили займання двоповерхової будівлі, що не експлуатується, в Снігурівській громаді Миколаївської області.
"Вогонь оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - констатували військові.
Хмельницька область
Як розповів перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, було чутно вибухи - це працювали сили ППО.
"Постраждалих немає. Разом з тим, внаслідок збиття ракет, вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох будинках", - розповів він.
Крім того, за його словами, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства.
"Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи", - додав Тюрін.
Російські війська завдали комбінованої атаки по території України вночі 18 вересня, використавши ударні дрони-камікадзе, направивши їх переважно в центральні та південні області країни та крилаті ракети, які були випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Зокрема, у Хмельницькій області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, працювала ППО.
За даними ВПС України російські війська атакували Україну дронами-камікадзе та трьома типами ракет - Х-101, Х-555 та Х-55. ППО вдалося збити 18 дронів та 17 ракет. У свою чергу, окупанти випустили 24 безпілотники та 17 ракет.
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