Ночная атака на юг и центр Украины: военные рассказали подробности

"Силами противовоздушной обороны в нашей зоне ответственности сбито 18 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136/131": 11 - над Одесщиной, 5 - над Николаевщиной, 2 - над Кировоградщиной", - говорится в сообщении.

Одесская область

Как отмечают военные, снова под ударом было Подунавье.

"Зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру Вилковской общины. Возник пожар, который оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - добавляют в сводке.

В частности, как отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер, под ударом врага снова находился Измаильский район.

"Наши силы ПВО уничтожили 11 ударных беспилотников над Одесской областью. Пострадавших среди гражданских, к счастью, нет", - написал он в Telegram.

Николаевская область

В результате боевой работы обломки сбитого БпЛА повлекли возгорание неэксплуатируемого двухэтажного здания в Снигиревской общине Николаевской области.

"Огонь оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", - констатировали военные.

Хмельницкая область

Как рассказал первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, сегодня утром, во время воздушной тревоги, были слышны взрывы - это работали силы ПВО.

"Пострадавших нет. Вместе с тем, в результате сбития ракет, взрывной волной повреждены крыши и окна в нескольких домах", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, произошло падение обломков и два взрыва на территории производственного предприятия.

"Пожар ликвидирован силами ГСЧС. Кроме того, обломками поврежден железнодорожный путь. Начаты восстановительные работы", - добавил Тюрин.

Обстрел Украины 18 сентября

Российские войска нанесли комбинированную атаку по территории Украины ночью 18 сентября, использовав ударные дроны-камикадзе, направив их преимущественно в центральные и южные области страны и крылатые ракеты, которые были выпущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. В частности, в Хмельницкой области прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги, работала ПВО.

По данным ВВС Украины, российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе и тремя типами ракет - Х-101, Х-555 и Х-55. ПВО удалось сбить 18 дронов и 17 ракет. В свою очередь, оккупанты выпустили 24 беспилотника и 17 ракет.