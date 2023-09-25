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Нічна атака на Одесу: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: що відомо про наслідки атаки на Одесу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі 25 вересня росіяни обстріляли Одесу - під удар потрапила припортова інфраструктура, також руйнувань зазнала нежитлова висотка та кілька інших об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Так, росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет.

"На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці у м. Одеса спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано", - сказав Кіпер.

Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району. 

Він також повідомив, що вибуховою хвилею травмувало одну людину. Жінка зазнала ушкодження уламками, нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні.

Повітряна атака 25 вересня

В ніч на 25 вересня росіяни знову атакували територію України з повітря і суші - тривогу оголошували по території всієї країни. Повітряні сили попереджади про застосування ворогом крилатих ракет "Калібр" та безпілотників-камікадзе типу Shahed, а пізніше загарбники додали до них і "Онікси".

Більшість вибухів пролунало в Одесі - її атакували всіма ттрьома типами зброї. Крім цього, вибухи лунали і в Кривому Розі.

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ОдесавибухиВійна Росії проти України